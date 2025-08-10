Amcaoğlu ballı ihale avcısı oldu

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın amcasının oğlu Mahmut İnal kamudan peş peşe milyonlarca liralık ihaleler almaya devam ediyor.

Antepli Mahmut İnal'ın sahibi olduğu İnaloğlu İnşaat Şirketi geçtiğimiz günlerde Gaziantep Valiliği’nden peş peşe aldığı üç büyük ihaleyle tartışma konusu oldu. İnal, son aylarda ise TCDD ile TOKİ’nin milyonlarca liralık ihalelerini aldı.

YÖNTEM HEP PAZARLIK

İnal'ın aldığı tüm ihaleler Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken veya ivedilikle yapılması gereken işler için kullanılması gereken pazarlık yöntemiyle yapıldı. Bu ihale maddesi, AKP iktidarları döneminde yaygın olarak kullanılan bu yöntem "Adrese teslim ihale" yöntemi olarak nitelendiriliyor.

İnaloğlu İnşaat’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, şirket aynı zamanda AKP döneminde kamudan aldığı dev ihaleler ile sık sık gündem olan Kolin, Kalyon, Limak, Makyol ve Fernas’ın alt yüklenicisi olarak da iş alıyor.

***

BİR BUÇUK YILDA 2,5 MİLYAR TL

Mahmut İnal kamudan bir buçuk yılda toplam 2,2 milyar TL değerinde yedi ihale aldı. İnal’ın aldığı ihaleler şöyle:

25 Temmuz 2025: TCDD’nin “İskenderun Depo Sahası, Altyapı, Üstyapı ve Çevre Düzenleme İşleri Yapılması” işi (343 milyon 80 bin TL).

4 Temmuz 2025: Gaziantep Valiliği’nin 32 derslik okul inşaatı (94 milyon 687 bin TL).

3 Temmuz 2025: TCDD’nin “İskenderun Gar Sahası Lokomotif ve Vagon Bakım Onarım Atölyesi” inşaatı (344 milyon 85 bin TL).

28 Kasım 2024: TOKİ’nin İskenderun’daki 386 konutluk deprem konutu yapımı işi (1 milyar 129 milyon TL).

7 Mart 2024: Şehitkamil İlçesine yapılacak olan 32 derslikli ortaokul inşaatı (93 milyon 90 bin TL).

7 Mart 2024: Şehitkamil’de yapılacak 32 derslikli okul ihalesi (102 milyon 70 bin TL).

22 Mart 2024: İbrahimli Mahallesi’nde 40 derslikli okul ile spor salonunun inşaatı (153 milyon TL).