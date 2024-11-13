Amcaoğluna ‘Yürü ya kulum’ denmiş!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın amcasının oğlu Mahmut İnal kamudan peş peşe milyonlarca liralık ihale aldı. İnal ailesi Antepli ve Mahmut İnal da Antep merkezi İnaloğlu İnşaat Şirketi’nin sahibi. Bu şirket, Gaziantep Valiliği’nin geçen Mart ayında düzenlediği üç büyük ihaleyi de peş peşe aldı.

İnal’ın aldığı ihaleler şöyle:

• 7 Mart 2024: Şehitkamil İlçesine yapılacak olan 32 derslikli ortaokulun ihalesi için 93 milyon 90 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

• 7 Mart 2024: Yine Şehitkamil’e yapılacak olan 32 derslikli bir başka okulun ihalesi de 102 milyon 70 bin TL’ye İnaloğlu İnşaat’a verildi.

• 22 Mart 2024: İbrahimli Mahallesi’nde 40 derslikli okul ile spor salonunun ihalesini de yine İnal’ın şirketi aldı.

YİNE PAZARLIK USULÜ

Bir ayda verilen üç ihalenin toplam bedeli ise 348 milyon 467 bin TL’yi buluyor. Ayrıca milyonlarca liralık ihaleler Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken veya ivedilikle yapılması gereken işler için tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale olarak yorumlanıyor.

TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞTI

İnaloğlu İnşaat’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, şirket aynı zamanda AKP döneminde kamudan aldığı dev ihaleler ile sık sık gündem olan Kolin, Kalyon, Limak, Makyol ve Fernas’ın alt yüklenicisi.

Mustafa Doğan İnal kısa süre önce de 24 Eylül 2024 tarihinde BirGün’de "Bağırıp çağırdığı öğretmen ölüyordu!" başlığıyla yayımlanan haber ile "itibar suikastına" uğradığını iddia edip BirGün’e 100 bin TL’lik tazminat davası açmıştı.

Bir dönem FETÖ borsası iddialarıyla da gündeme gelen avukat İnal, avukatı Ferah Yıldız aracılığıyla İstanbul nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dilekçesinde, "Kamuoyunda nezdinde alenen küçük düşürülmeye ve hedef gösterilmeye çalışıldığını" iddia etti.

HASTANELİK OLMUŞTU

Tazminata gerekçe olarak gösterilen haberde ise "Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’ın okul müdürü olan kuzeni Necla İnal’ın azarladığı bir kadın öğretmen fenalaşarak hastanelik oldu. Okul idaresi öğretmen için ambulans dahi çağırmadı, MEB soruşturma başlattı" ifadeleri yer alıyordu.