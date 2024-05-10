Amcor Fabrikası’nda grev kararı asıldı

İzmir’de Basın-İş Sendikası ile Amcor Fabrikası yönetimi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Emekçiler, anlaşma sağlanamaması sonrası fabrika girişine grev kararını astı.

BİRGÜN EGE

İzmir Çiğli’deki Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu ambalaj üretimi yapan Amcor Fabrikası’nda emekçiler greve gidiyor.

Yaklaşık 250 işçinin çalıştığı ve Türk-İş'e bağlı Basın-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu iş yerinde, ocak ayında başlayan toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinde ücret ve sosyal yardımlarda yapılacak artış konusunda anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine emekçiler, grev kararı aldı. Alınan karar Amcor Fabrikası girişine asıldı.

Basın-İş Genel Başkanı Savaş Nigar, yaptığı açıklamada, “Süreç anlaşmazlıkla sonuçlandı... Taleplerinizi toplu sözleşmeye tam anlamıyla yansıtmaya çalıştık. Sektör ortalamasını ve Türkiye gerçeklerini de dikkate aldık. Sadece yaşanabilir bir ücret istedik, çok fazla bir şey istemedik. Ama maalesef işveren, bu talebimize istediğimiz ölçüde bir karşılık vermedi. Biz de bugün burada bu grev ilanını asmak durumumda kaldık” dedi.

“BU SADECE BİR UYARI”

Nigar şunları dile getirdi:

“Bu sadece bir uyarı. Bundan sonraki süreçte yapacağımız ilan, grev uygulaması olacaktır. Bu grev uygulamasından sonra, artık hep birlikte burada, haklarımızı alabilmek için mücadelemizi kapının önünde yapmaya devam edeceğiz. Gelin, bugün asacağımız grev ilanından sonra Amcor işçilerinin, üyelerimizin seslerine kulak verin. Bizim istediğimiz sadece ve sadece yaşanabilir bir ücret. Bu ilandan sonra, kapımız açık, diyaloga açığız. Taleplerimize kulak verin. Amcor işçisi tek yürek, tek bilek, tek vücut bir şekilde grev ilanını asıyoruz.”