Amed Sportif Faaliyetler, 2 futbolcu ile yollarını ayırırken 2 futbolcusunu kiraladı

DİYARBAKIR (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Yakal Taylan ve Oğul Kaan Doğan ile yollarının ayrıldığını, Muhammed Hasan Yıldırım ve Miraç Acer'i de başka takımlara kiraladığını açıkladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu futbol A takımı yapılanması kapsamında oyuncuları Yakal Taylan ve Oğul Kaan Doğan ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığı belirtilerek, "Oyuncularımızdan Muhammed Hasan Yıldırım, Yalova FK 77'ye Miraç Acer ise Kırklarelispor'a kiralık olarak transfer edilmiştir. Oyuncularımıza yeni takımlarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.