Amed Sportif Faaliyetler, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı

DİYARBAKIR (AA) - Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü sahasında Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamasına göre Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.