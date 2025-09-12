Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Amed Sportif Faaliyetler, Cheikhou Kouyate'yi kadrosuna kattı

Ajans Haberleri
  • 12.09.2025 17:26
  • Giriş: 12.09.2025 17:26
  • Güncelleme: 12.09.2025 17:26
Kaynak: AA
Amed Sportif Faaliyetler, Cheikhou Kouyate'yi kadrosuna kattı

DİYARBAKIR (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Senegalli futbolcu Cheikhou Kouyate ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Cheikhou Kouyate ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yeşil-kırmızı formamız altında önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Cheikhou Kouyate'ye Amedspor kariyerinde başarılar diler, transferin kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

BirGün'e Abone Ol