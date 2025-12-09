Amed Sportif Faaliyetler'de Bandırmaspor maçı hazırlıkları

Giriş / Abone Ol
  • 09.12.2025 17:14
  • Giriş: 09.12.2025 17:14
  • Güncelleme: 09.12.2025 17:14
Kaynak: AA
DİYARBAKIR (AA) - Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü sahasında Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

