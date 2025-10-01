Amed Sportif Faaliyetler'de Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi
1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı duyuruldu.
Açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibi ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Mehmet Altıparmak ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.