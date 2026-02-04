Giriş / Abone Ol
Amed Sportif Faaliyetler'de Pendikspor maçı hazırlıkları

  04.02.2026 15:45
  • Giriş: 04.02.2026 15:45
  • Güncelleme: 04.02.2026 15:45
Kaynak: AA
DİYARBAKIR (AA) - Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda ATKO Grup Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasında, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde Seyrantepe Şilbe Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda yeşil-kırmızılı ekibin pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptığı belirtildi.

Pendikspor ile Amed Sportif Faaliyetler, 7 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Pendik Stadı'nda karşılaşacak.

