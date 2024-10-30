Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı
Trendyol 1. Lig'i ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı.
Kaynak: AA
Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden alınan bilgiye göre, tecrübeli teknik adamın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldı.
Diyarbakır temsilcisi, ligde Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Amed Sportif Faaliyetler, ligde 13 puanla 16. sırada yer alıyor.