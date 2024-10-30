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Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig'i ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı.

Ajans Haberleri
  • 30.10.2024 23:57
  • Giriş: 30.10.2024 23:57
  • Güncelleme: 30.10.2024 23:58
Kaynak: AA
Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden alınan bilgiye göre, tecrübeli teknik adamın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla sonlandırıldı.

Diyarbakır temsilcisi, ligde Ersun Yanal yönetiminde çıktığı 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Amed Sportif Faaliyetler, ligde 13 puanla 16. sırada yer alıyor.

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