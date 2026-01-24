Amed Sportif Faaliyetler'de Veysel Sapan yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak

DİYARBAKIR (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de kaleci Veysel Sapan'ın geçirdiği operasyon nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Veysel Sapan'ın akut apandisit teşhisiyle 21 Ocak Çarşamba günü ameliyat edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Başarıyla gerçekleştirilen operasyonun ardından oyuncumuz taburcu edilmiş olup, evinde istirahat ve tedavi sürecine başlamıştır. Veysel Sapan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yaklaşık 1 ay süreyle sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğü bildirilmektedir. Geçmiş olsun Veysel Sapan." ifadelerine yer verildi.