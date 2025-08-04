Amed Sportif Faaliyetler, Dia Saba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

DİYARBAKIR (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, orta saha oyuncusu Dia Saba’yı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrailli Dia Saba ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeşil-kırmızı formamız altında önemli başarılara imza atacağına inandığımız Dia Saba'ya, Amedspor kariyerinde üstün başarılar diliyoruz. Transferin kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz."