Amed Sportif Faaliyetler'e yeni takım otobüsü teslim edildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından Amed Sportif Faaliyetler Kulübüne tahsis edilen yeni takım otobüsü düzenlenen törenle teslim edildi.

Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, otobüsün oda yönetimi ile Diyarbakırlı iş insanlarının destek ve girişimleriyle kulübe kazandırıldığını söyledi.

Kulübe sunulan katkıların önemine değinen Kaya, "Bu destek hem kulübün finansal istikrarı hem de başarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. İş insanlarımızın kulübün içinde, etrafında, yönetiminde ve istişare kurulunda yer alması vazgeçilmezdir." dedi.

Kaya, takım otobüsünün temini konusunda kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ve bu çerçevede iş insanlarını ziyaret ettiklerini anlatarak, "Onların katkılarıyla bu otobüsü kulübümüze kazandırdık. DTSO olarak Amedspor'un her zaman yanındayız. Aynı şekilde kentteki amatör spor taban birlikleri ve diğer kulüplerden gelen taleplere de destek vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Nahit Eren de DTSO'ya sağladığı destekten duydukları memnuniyetini ve tüm taraftarlar adına teşekkürlerini iletti.

Takımlarının şampiyonluk hedefiyle yola çıktığını belirten Eren, "Şampiyonluğu hedefleyen bir takımın futbolcuları için gerekli konforun sağlanması gerekir. Tesislerden ulaşıma, altyapı hizmetlerinden teknik imkanlara kadar tüm koşulların bu hedef doğrultusunda güçlendirilmesi önemlidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından DTSO Başkanı Kaya, Kulüp Başkanı Eren'e otobüsün anahtarını teslim etti, katılımcılar otobüsü inceledi.

Törene, DTSO yönetimi, kulübün yöneticileri ve davetliler katıldı.