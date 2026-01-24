Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Abdulsamed Damlu ile anlaştı

Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)- 1'inci Lig'de lider Amed Sportif Faaliyetler kulübü, kaleci Abdulsamed Damlu ile anlaştı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden yapılan açıklamada, Vanspor Futbol Kulübü forması giyen kaleci Abdulsamed Damlu ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Kulüp açıklamasında, “Kulübümüz, son olarak Vanspor Futbol Kulübü forması giyen kaleci Abdulsamed Damlu ile anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmanın; futbolcumuz Abdulsamed Damlu’ya, kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, kendisine kulübümüz forması altında başarılar dileriz” denildi. (DHA)

