  02.10.2025 21:13
Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, olağanüstü kongre kararı aldı

DİYARBAKIR (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Yeşil-kırmızılı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yer alan açıklamasında, yönetim kurulunun 2 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda oy birliğiyle olağanüstü kongreye gidilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, olağanüstü kongrenin 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacağı ifade edildi.

Yeterli çoğunluk sağlanmaması halinde kongrenin 25 Ekim Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacağı bildirildi.

