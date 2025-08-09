Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Amed Sportif Faaliyetler, Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına vardı

Ajans Haberleri
  • 09.08.2025 15:03
  • Giriş: 09.08.2025 15:03
  • Güncelleme: 09.08.2025 15:03
Kaynak: AA
Amed Sportif Faaliyetler, Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına vardı

DİYARBAKIR (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtilerek, "Kulübümüz, tecrübeli forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, pazartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek rutin sağlık kontrollerinin ardından, salı günü Diyarbakır'da düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacaktır." ifadelerine yer verildi.

Diagne, geçmiş sezonlarda Kasımpaşa, Galatasaray ve Fatih Karagümrük forması da giymişti.

BirGün'e Abone Ol