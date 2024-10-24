Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor maçının yeri değiştirildi

Diyarbakır'da yapılması planlanan Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor maçı Iğdır'da yapılacağı açıklandı.

Amed Sportif Faaliyetler'den yapılan açıklamada, Diyarbakır'da oynanması planlanan maçın, saha zemininin uygun olmaması nedeniyle Iğdır'da oynanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada "27 Ekim Pazar günü kendi sahamızda oynanması planlanan Pendikspor karşılaşmamız, stadyum zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması sebebiyle yapılan görüşmeler sonucunda Iğdır Şehir Stadyumu'na alınmıştır" ifadesine yer verildi.