Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor maçının yeri değiştirildi
1. Lig 10. haftada 27 Ekim Pazar günü Amed Sportif Faaliyetler ile Pendikspor arasındaki karşılaşma Iğdır'da yapılacak.
Diyarbakır'da yapılması planlanan Amed Sportif Faaliyetler-Pendikspor maçı Iğdır'da yapılacağı açıklandı.
Amed Sportif Faaliyetler'den yapılan açıklamada, Diyarbakır'da oynanması planlanan maçın, saha zemininin uygun olmaması nedeniyle Iğdır'da oynanmasına karar verildiği belirtildi.
Açıklamada "27 Ekim Pazar günü kendi sahamızda oynanması planlanan Pendikspor karşılaşmamız, stadyum zemininin futbol oynamaya elverişli olmaması sebebiyle yapılan görüşmeler sonucunda Iğdır Şehir Stadyumu'na alınmıştır" ifadesine yer verildi.
27 Ekim Pazar günü kendi sahamızda oyananması planlanan Pendikspor karşılaşmamız, stadyum zeminin futbol oynamaya elverişli olmaması sebebiyle yapılan görüşmeker sonucunda Iğdır Şehir Stadyumu'na alınmıştır. Maç saati daha sonra duyurulacaktır. pic.twitter.com/9zUI9DRVw7— Amedspor (@amedskofficial) October 23, 2024