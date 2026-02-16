Amed Sportif Faaliyetler, Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı

Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)- AMED Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor ile berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

1’inci Lig’in 25’inci haftasında sahasında konuk ettiği Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Amed Sportif Faaliyetler’de, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Bu akşam yapılan toplantı sonrasında A Takımı hocamız Sinan Kaloğlu ve teknik ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan Kaloğlu ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi.

Kaloğlu, görevi süresince 17 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI