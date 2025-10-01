Amed Sportif Faaliyetler’de teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)- 1’inci Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler’de teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

1’inci Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibi ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Mehmet Altıparmak ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz” denildi.(DHA)

