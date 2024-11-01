Amedspor'a yönelik yasak sürüyor: Taraftarlar maça alınmayacak!

TFF 1’inci Lig ekibi Amedspor ve taraftarlarına yönelik yasak kararına bir yenisi eklendi.

Geçtiğimiz günlerde Iğdır'da gerçekleşen Pendikspor karşılaşması için alınan yasak kararı tepkilerin ardından geri alınırken bu kez de Erzurum'da benzer bir yasak kararı duyuruldu.

Amedspor, 3 Kasım'da Erzurumspor ile oynayacağı maç öncesi resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, Erzurum ile deplasmanda oynayacakları maçta taraftarlar için yasak kararı alındığı belirtildi.

Amedspor’a yönelik alınan yasak kararlarının ayrımcılık olarak nitelendirilen açıklamada, "Kesinlikle kabul etmiyoruz. Erzurum il spor güvenlik kurulunu bu hatasından vazgeçmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Taraftar yasağı hakkında açıklama



Erzurum ile deplasmanda oynayacağımız maçta taraftarlarımız için yasak kararı alındı. Yıllardır Amedspor’a yönelik yapılan bu ayrımcılığın tekrar edilmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Erzurum il spor güvenlik kurulunu bu hatasından vazgeçmeye… pic.twitter.com/Pp0oA1k0Ep — Amedspor (@amedskofficial) October 31, 2024

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Iğdır Valiliği ve İl Güvenlik Kurulu, Amedspor'un stadyum zeminin elverişsiz olması nedeniyle Iğdır'da ev sahibi olacağı Pendikspor karşılaşmasında taraftar yasağı kararı almıştı.

Karara tepki gösteren Amedspor takımı, kararıın iptal edilmemesi halinde sahaya çıkmayacaklarını açıklamıştı. Ardından yetkilier kararın iptal edildiğini duyurmuştu.