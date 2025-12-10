Amedspor Başkanı Nahit Eren: "Tribünlerdeki uygulama bizi rahatsız etti"

TFF 1. Lig’de zirve mücadelesi veren Amedspor, geride kalan haftada Ümraniyespor deplasmanında sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrılmıştı.

Karşılaşma öncesinde Ümraniye Stadyumu’nda tribünlere Türkiye Cumhuriyeti ve 16 Türk devletinin bayrakları asılmış, futbolcuların ısınmaya çıktığı anlarda ise stadyum hoparlörlerinden mehter marşı çalınmıştı.

Aynı stadyumda, Ümraniyespor’un Amedspor’dan önce oynadığı Bodrum FK maçında ise benzer bir uygulamanın yapılmadığı görülmüştü.

Amedspor Kulüp Başkanı Nahit Eren, söz konusu uygulamaya ilişkin Amida Haber’e açıklamalarda bulundu. Amedspor’un duruşu ve kimliği olan bir kulüp olduğunu ifade eden Eren, şunları söyledi:

"UMARIM ÖNÜNE GEÇİLİR"

“Amedspor her kulüp gibi olmayan bir takım. Bir kulüpten fazlası bir yapısı var. Toplumsal sorunlara ve yaşamın her alanına ilişkin ilkeli bir tutum benimseyen bir kulüp.

Ne yazık ki bazı karşılaşmalarda farklı bir motivasyonla bizleri de rahatsız eden girişimler yaşanabiliyor. Biz kendi futbolumuza, kendi ilkelerimize ve bakış açımıza göre yolumuza devam edeceğiz. Bunlar bizim gündemimiz olmaz.”

Eren, tribünlerdeki bayraklara ilişkin değerlendirmesinde ise uygulamanın rahatsız edici olduğunu belirtti. Başkan Eren, “Futbolda olmaması gereken, ötekileştirici bir görüntüyle karşı karşıya kaldık. Bu durum elbette bizi rahatsız ediyor. Umuyorum ki kulüpler bu tür uygulamaların farkına varır ve önüne geçer. Bu konuda kulüplerin yeterli refleksi göstermediği anlar da oluyor” ifadelerini kullandı.