Amedspor Başkanı Nahit Eren: "Yolun sonunda şampiyon olacağız"

Amedspor Başkanı Nahit Eren, 1. Lig’de yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Eren, zorlu bir şampiyonluk yarışı verdiklerini belirterek, sezon içinde puan kayıplarının yaşanabileceğini ifade etti.

Takıma ve taraftara güvendiğini vurgulayan Eren, “Bu sezon alışkın olmadığımız puan kayıpları olsa da yolun sonunda şampiyon olacağımıza inanıyoruz” dedi.

"OLUMSUZ BİR TABLO OLUŞTU AMA..."

Son haftalarda yaşanan bazı karşılaşmalara dikkat çeken Eren, özellikle Sakaryaspor maçıyla başlayan sürecin kaygı verici olduğunu savundu. Taraftarlara yönelik uygulamalar, kulübe verilen cezalar ve hakem kararlarının üst üste gelmesiyle olumsuz bir tablo oluştuğunu dile getiren Eren, Sarıyer maçında yaşanan pozisyona özel vurgu yaptı.

Hakemlerle ilgili bugüne kadar kamuoyu önünde değerlendirme yapmaktan kaçındığını belirten Eren, Sarıyer karşılaşmasında gol olmayan bir pozisyonda futbolcularına ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterilmesinin, kasıtlı ve organize bir durum ihtimalini akıllara getirdiğini söyledi.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Eren, “Biz sahada kendi futbolumuzu oynamak zorundayız. Performansımızın da tatmin edici olmadığının farkındayız. Ancak hakem hataları ya da kasıtlı kararlar devreye girerse Amedspor buna sessiz kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Yaşanan gelişmelere ilişkin tüm hukuki süreçlerin başlatıldığını açıklayan Eren, yönetim olarak gerekli başvuruları ve suç duyurularını gecikmeden yaptıklarını belirtti. Son dönemde kaybedilen puanlar nedeniyle eleştirilerin arttığını kabul eden Eren, camiaya birlik çağrısı yaptı.

“Önümüzde 12 maç var ve bunun 6’sını iç sahada oynayacağız” diyen Eren, kadronun niteliği ve genişliğinin hedefe ulaşmak için yeterli olduğunu vurguladı. Başkan Eren, “Şimdi panik ortamından uzaklaşma ve kenetlenme zamanı. Futbolcularımıza ve teknik ekibimize güvenerek sezon sonuna kadar bu mücadeleyi birlikte sürdürmeliyiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.