Amedspor Başkanı'ndan Süper Lig açıklaması

Amedspor Başkanı Nahit Eren, 1. Lig’de kritik haftalara girilirken Süper Lig hedefini yineledi.

Kayapınar’daki Şehmus Özer Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Eren, sezon başından bu yana yapılan planlamanın tek hedefinin üst lig olduğunu vurguladı.

Ligde 2. sırada bulunduklarını hatırlatan Eren, “Bugün lig bitse Süper Lig’deyiz. Bu avantajı kalan 3 maçta da koruyarak hedefimize ulaşmak istiyoruz. Rakiplerin ne yaptığına değil, kendi maçlarımıza odaklanacağız. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza güvenimiz tam” ifadelerini kullandı.

“KADRO PLANLAMAMIZIN KARŞILIĞINI ALIYORUZ”

Yoğun maç temposuna da değinen Eren, son dönemde yaşanan fikstür sıkışıklığına rağmen kadro derinliğinin bu süreci taşıyacak şekilde oluşturulduğunu belirtti.

“3 günde bir maç oynuyoruz. Son 9 günde 3 karşılaşmaya çıktık. Devre arasında yaptığımız takviyelerle her bölgeye alternatif yaratmayı hedeflemiştik. Bugün bu planlamanın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz” diyen Eren, kalan haftalarda takımın daha dinlenmiş şekilde sahaya çıkacağını ifade etti.

ÜMRANİYE MAÇINA ÖZELEŞTİRİ

Ümraniyespor karşısında alınan sonucun beklentileri karşılamadığını dile getiren Eren, gerekli analizlerin yapıldığını söyledi. Gözler şimdi Bandırmaspor deplasmanına çevrilmiş durumda.

Eren, “Bu hafta sahadan 3 puanla ayrılıp kentimize dönmek istiyoruz” dedi.

TARAFTARA ÇAĞRI: “TAM ZAMANI”

Amedspor Başkanı, açıklamasının sonunda taraftara da özel bir parantez açtı. Zor anlarda gelen tepkileri anladıklarını ancak artık birlik zamanı olduğunu vurgulayan Eren, şu ifadeleri kullandı:

“Kenetlenmenin tam zamanı. Bu takım bizi buraya getirdi. Bu teknik heyet bu puanları kazandırdı. Taraftarımızdan en büyük beklentimiz, kalan maçlarda takımlarını yalnız bırakmamaları. Karamsarlığa kapılmadık, kapılmayacağız. İnanıyoruz, başaracağız. Bu emek bizi Süper Lig’e taşıyacak.”

Amedspor, sezonun son virajında hem sahadaki performansıyla hem de arkasındaki güçlü taraftar desteğiyle tarih yazmaya hazırlanıyor.