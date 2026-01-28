Amedspor Başkanı ve kulüp saç örme paylaşımı nedeniyle PFDK'ye sevk edildi

Amedspor ve Kulüp Başkanı Nahit Eren, takımın sosyal medya hesabından paylaşılan bir saç örme videosu gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. TFF, paylaşımı “futbolun itibarını zedeleme” ve “ideolojik propaganda” kapsamında değerlendirdi.

Söz konusu paylaşım, Suriye’nin Rakka kentinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üyesi bir kadının saçının, cihatçılar tarafından kesilmesine tepki olarak sosyal medyada başlatılan saç örme akımına destek amacıyla yapılmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 22.01.2026 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (Instagram) yayınlanan paylaşım suretiyle “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca ve “ideolojik propaganda yapılması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü Başkanı NAHİT EREN’in kulüp resmi sosyal medya hesabından (Instagram) yayınlanan paylaşım suretiyle “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir"