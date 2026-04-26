Amedspor beraberliğe rağmen avantajı kaptı: 1. Lig'de günün sonuçları ve puan durumu

Süper Lig'e çıkma mücadelesinde Amedspor, Bodrumspor’la 1-1 berabere kaldı. Erokspor’un yenildiği haftada rakibiyle puanları eşitleyen Diyarbakır ekibi, ikili averajla ikinciliğe yükseldi.

Spor
  • 26.04.2026 18:08
  • Giriş: 26.04.2026 18:08
  • Güncelleme: 26.04.2026 18:46
Kaynak: Spor Servisi
1. Lig'in 37'nci haftasında Süper Lig'e direkt çıkma mücadelesi veren Amedspor evinde Bodrumspor'u konuk etti.

Rakibiyle 1-1 berabere kalan Diyarbakır temsilcisi, rakibi Erokspor'un Sarıyer SK'ye 1-0 yenildiği haftada büyük bir fırsat tepti.

Bu sonuçla 73 puana yükselen Amed, Erokspor'la puanını eşitledi. İkili averajla Erokspor'un önünde olan Amedspor ikinci sıraya yükseldi.

GÜNÜN SONUÇLARI

Ligin son haftasında, Amedspor deplasmanda Iğdırspor ile karşılaşırken Erokspor evinde Pendikspor'u konuk edecek. Bugün oynanan maçlarda alınan skorlar şu şekilde:

Keçiörengücü-Manisa FK: 2-1

Pendikspor-Boluspor: 2-0

Amed SK-Bodrum FK: 1-1

Sarıyer-Esenler Erokspor: 1-0

Erzurumspor FK-Bandırmaspor: 1-1

Sakaryaspor-Çorum FK: 0-4

Sivasspor-Iğdır FK: 2-1

PUAN DURUMU

SıraTakımOGBMP
1Erzurumspor372311380
2Amedspor372110673
3Erokspor372110673
4Çorum37217970
5Bodrumspor371810964
6Pendikspor371614762
7Keçiörengücü3715121057
8Bandırmaspor3715121057
9Sivasspor3714111253
10Manisa FK371571552
11Vanspor3713101449
12Sarıyer371471649
13Iğdır FK3713101449
14İstanbulspor3712131249
15Ümraniyespor371371746
16Boluspor371361845
17Serikspor371162039
18Sakaryaspor378101934
19Hatayspor37182811
20ADS371333-57
