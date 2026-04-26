Amedspor beraberliğe rağmen avantajı kaptı: 1. Lig'de günün sonuçları ve puan durumu

1. Lig'in 37'nci haftasında Süper Lig'e direkt çıkma mücadelesi veren Amedspor evinde Bodrumspor'u konuk etti.

Rakibiyle 1-1 berabere kalan Diyarbakır temsilcisi, rakibi Erokspor'un Sarıyer SK'ye 1-0 yenildiği haftada büyük bir fırsat tepti.

Bu sonuçla 73 puana yükselen Amed, Erokspor'la puanını eşitledi. İkili averajla Erokspor'un önünde olan Amedspor ikinci sıraya yükseldi.

GÜNÜN SONUÇLARI

Ligin son haftasında, Amedspor deplasmanda Iğdırspor ile karşılaşırken Erokspor evinde Pendikspor'u konuk edecek. Bugün oynanan maçlarda alınan skorlar şu şekilde:

Keçiörengücü-Manisa FK: 2-1

Pendikspor-Boluspor: 2-0

Amed SK-Bodrum FK: 1-1

Sarıyer-Esenler Erokspor: 1-0

Erzurumspor FK-Bandırmaspor: 1-1

Sakaryaspor-Çorum FK: 0-4

Sivasspor-Iğdır FK: 2-1

PUAN DURUMU