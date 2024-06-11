Amedspor'da Belhanda sesleri

Teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ı getiren 1. Lig'in yeni ekibi Amedspor'da başkan Aziz Elaldı, Younes Belhanda iddiaları için açıklamada bulundu.

1.Lig'in yeni ekibi Amedspor'da başkan Aziz Elaldı, Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda hakkında açıklamalarda bulundu.

Ajansspor'da yer alan habere göre Ersun Yanal'la ilgili açıklamada bulunan Elaldı, "Hangi hoca bize uyabilir, hangi hoca bizi hedefimize ulaştırabilir diye düşündükten sonra Ersun Hoca ile temas sağladık. Nihayetinde; Ersun Yanal ile örtüşen felsefemiz, örtüşen yapımız, örtüşen gelecekle ilgili planlamamız, örtüşen futbola bakış açımız ve bir bütün olarak hayata bakış açımız sayesinde hocamızla anlaştık. Ersun Yanal Hocamız için önümüzdeki günlerde resmi imza töreni düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

BELHANDA İDDİALARI

Younes Belhanda iddiaları için de konuşan Elaldı, "Ersun Yanal'ın da içinde olduğu bir transfer komitemiz olacak. Amedspor olarak transferde ilk tercihimiz karakterli futbolcuları kadromuza katmak. Younes Belhanda'yı kadromuzu görmek isteriz. Belhanda çok önemli bir isim. Bu isimlerle görüşme noktasında ne olur bilmiyorum" dedi.