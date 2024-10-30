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Amedspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi

1. Lig ekibi Amedspor’da başkan Aziz Elaldı ve yönetiminin görevi bırakması sonrası Ersun Yanal'ın da ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Spor
  • 30.10.2024 12:55
  • Giriş: 30.10.2024 12:55
  • Güncelleme: 30.10.2024 12:58
Kaynak: Spor Servisi
Amedspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi
Fotoğraf: Amedspor

Amedspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ayrılık kararı aldı.

Yanal, Amedspor'da Aziz Elaldı yönetiminin görevi bırakması sonrası Amedspor ile yolları ayırdı.

Ajansspor'da yer alan habere göre Ersun Yanal, Amedspor'daki görevinden yeni yönetimin önünü açmak için ayrıldı.

Deneyimli çalıştırcının kararını basın açıklaması yaparak duyurması bekleniyor.

Ersun Yanal, Amedspor'un başında 10 maça çıktı. Amedspor bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

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