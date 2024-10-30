Amedspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi

Amedspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ayrılık kararı aldı.

Yanal, Amedspor'da Aziz Elaldı yönetiminin görevi bırakması sonrası Amedspor ile yolları ayırdı.

Ajansspor'da yer alan habere göre Ersun Yanal, Amedspor'daki görevinden yeni yönetimin önünü açmak için ayrıldı.

Deneyimli çalıştırcının kararını basın açıklaması yaparak duyurması bekleniyor.

Ersun Yanal, Amedspor'un başında 10 maça çıktı. Amedspor bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.