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Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Amedspor, teknik direktör Servet Çetin ile yolların ayrıldığını açıkladı. Çetin'e teşekkür mesajı yayınlayan Amedspor, ayrılığın karşılıklı anlaşma ile gerçekleştiğini duyurdu.

Spor
  • 20.05.2025 16:24
  • Giriş: 20.05.2025 16:24
  • Güncelleme: 20.05.2025 16:30
Kaynak: Haber Merkezi
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi
Fotoğraf: Depophotos

Amedspor, teknik direktör Servet Çetin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, ayrılığın karşılıklı anlaşma ile gerçekleştiği belirtildi.

Ayrılık sonrası yapılan açıklamada, "Servet hocamızın kulübümüzün gelişimi adına gösterdiği emek ve liderliği için minnettarız. Kendisine bugüne kadar verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz" denildi.

Kasım 2024’te takımın başına geçen Servet Çetin, Amedspor’un başında 29 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 1.62 puan ortalaması yakaladı.

Amedspor, sezonu 57 puanla 9. sırada bitirerek Süper Lig için play-off hattının dışında kaldı. Beklentilerin altında kalan bu sonuçların ardından kulüp yönetimi teknik direktör değişikliği kararı aldı.

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