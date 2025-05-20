Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Amedspor, teknik direktör Servet Çetin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, ayrılığın karşılıklı anlaşma ile gerçekleştiği belirtildi.

Ayrılık sonrası yapılan açıklamada, "Servet hocamızın kulübümüzün gelişimi adına gösterdiği emek ve liderliği için minnettarız. Kendisine bugüne kadar verdiği katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz" denildi.

Teşekkürler Servet Çetin!



Teknik direktörümüz Servet Çetin’le karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Servet hoca, kulübümüzün gelişimi için gösterdiği özveri ve liderlik ile her zaman hatırlanacaktır.

Kendisine kulübümüze vermiş olduğu katkılardan ve emeklerden… pic.twitter.com/qpeLXCYJNM — Amedspor (@amedskofficial) May 20, 2025

Kasım 2024’te takımın başına geçen Servet Çetin, Amedspor’un başında 29 karşılaşmada görev aldı. Bu maçlarda 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 1.62 puan ortalaması yakaladı.

Amedspor, sezonu 57 puanla 9. sırada bitirerek Süper Lig için play-off hattının dışında kaldı. Beklentilerin altında kalan bu sonuçların ardından kulüp yönetimi teknik direktör değişikliği kararı aldı.