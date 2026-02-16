Amedspor'da Sinan Kaloğlu ile yollar ayrıldı

1. Lig ekiplerinden Amedspor, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün yaptığı toplantı sonrasında A takımı hocamız Sinan Kaloğlu ve teknik ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan Kaloğlu ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Uzun bir süredir liderlik koltuğunda oturan Amedspor, ligin son beş maçında yalnızca iki galibiyet alabilmiş ve üçüncü sıraya gerilemişti.