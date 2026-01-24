Amedspor'dan bir transfer daha

1. Lig ekiplerinden Amedspor, kaleci Abdulsamed Damlu'yu kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki kaleci Abdulsamed Damlu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Vanspor Futbol Kulübü forması giyen kaleci Abdulsamed Damlu ile anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmanın futbolcumuz Abdulsamed Damlu'ya, kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, kendisine kulübümüz forması altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.