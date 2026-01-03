Amedspor'dan fikstür itirazı

Amedspor, TFF 1. Lig’de oynanacak Çorum FK maçının cuma gününe alınmasına tepki gösterdi. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, karşılaşmanın hafta sonu oynanmasının daha uygun olacağını belirterek fikstür planlamasını eleştirdi.

Ligde ilk yarıyı 39 puanla lider tamamlayan Amedspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürürken 32 puanla 6. sırada bulunan Çorum FK ile oynanacak karşılaşmanın cuma akşamına alınmasına itiraz etti. Amedspor cephesi, maçın cumartesi ya da pazar günü oynanmasını talep etti.

"5 HAFTADA 3'ÜNCÜ KEZ CUMA GÜNÜ OYNUYORUZ"

Güneydoğu Ekspres’ten Mehmet Türk’ün haberine göre Sinan Kaloğlu, son 5 haftada üçüncü kez cuma günü maça çıkacaklarını hatırlattı.

Kaloğlu, “Türkiye Kupası’nda oynamıyoruz ama buna rağmen yine cuma akşamına maçımız verildi. Seyircimiz için bu durum ciddi bir dezavantaj. Cumartesi ya da pazar çok daha uygun olurdu” ifadelerini kullandı.

Amedspor’un tribün doluluk oranı ve izlenme rakamlarıyla dikkat çeken bir ekip olduğunu vurgulayan Kaloğlu, “Statlarımız doluyor, reytingimiz var. Buna rağmen bu planlama gerçekten anlaşılır değil” dedi.

Çorum FK’nın da güçlü bir rakip olduğunu belirten Kaloğlu, hedeflerinin ligde ilk iki sırada yer almak olduğunu ifade ederek, “Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Ancak fikstür planlamasında biraz daha hassasiyet bekliyoruz” şeklinde konuştu.