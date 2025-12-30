Giriş / Abone Ol
Amedspor'dan kadroya takviye

Kocaelispor'da, savunma oyuncusu Tarkan Serbest ile yollar ayrıldı. Oyuncu Amedspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor
  • 30.12.2025 14:45
  • Giriş: 30.12.2025 14:45
  • Güncelleme: 30.12.2025 14:51
Kaynak: Spor Servisi
DHA

Süper Lig takımlarından Kocaelispor'da, savunma oyuncusu Tarkan Serbest ile yollar ayrıldı.

Kulübün, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Futbolcumuz Tarkan Serbest'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kutsal formamız altında şampiyonluk yaşamış Tarkan Serbest'e emekleri için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Tecrübeli futbolcu sözleşmesini fesh etmesinin ardından 1. Lig'de liderlik koltuğunda oturan Amedspor'la sözleşme imzaladı. Diyarbakır ekibi Serbest ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

