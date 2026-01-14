Amedspor'dan Mesud Barzani'ye ziyaret

TFF 1. Lig ekiplerinden Amedspor'un Yönetim Kurulu ve İstişare Kurulu üyelerinden oluşan heyeti, Irak Kürdistan Bölgesi’nde bir dizi temas gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Amedspor heyeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi.

Görüşmelerde kulübün sportif faaliyetleri, spor ve kültürel alanlarda geliştirilebilecek iş birlikleri ile bölgedeki güncel gelişmeler ele alındı. Temasların sonunda Amedspor heyeti, Mesrur Barzani ve Mesud Barzani’ye 46 numaralı Amedspor forması takdim etti.