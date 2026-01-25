Amedspor'dan 'otel bulamadı' iddialarına yalanlama

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Sivas'ta konaklamak için talepte bulundukları otellerden ret yedikleri iddialarını yalanladı.

Eren sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Oda TV'nin haberini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüzün Sivas’ta konaklama talebiyle iletişime geçtiği hiçbir otelden bizlere iddia edildiği gibi olumsuz bir dönüş olmamıştır.

Bu tür kutuplaştırıcı ve gerçek dışı iddialara karşı herkesi böylesi bir süreçte daha duyarlı davranmaya davet ediyorum."

Amedspor bugün saat 16.00'da Sivasspor'a konuk olacak.