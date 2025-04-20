Amedspor'dan Sırrı Süreyya Önder pankartı
Amedspor futbolcuları sahaya "Geçmiş olsun Sırrı abi" yazılı pankartla çıkarken, taraftarlar "Barışın yüreği büyüktür, bu yürek susmayacak, seninleyiz Sırrı abê" pankartı açtı.
Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası salı (15 Nisan) gecesi hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan TBMM Meclis Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Amedspor dün evinde ağırladığı Çorumspor maçı öncesi, İstanbul’da yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sırrı Süreyya Önder pankartı ile çıktı.
Pankartta, "Geçmiş olsun Sırrı abi" yazıldı. TFF'nin izin verdiği pankart, tribünlerden alkış aldı.
“Geçmiş olsun Sırrı abi”— Amedspor (@amedskofficial) April 19, 2025
Takımımız sahaya sayın Sırrı Süreyya Önder’e destek pankartıyla çıktı. pic.twitter.com/uqksHBJm74
Amedspor taraftarları ise, "Barışın yüreği büyüktür, bu yürek susmayacak, seninleyiz Sırrı abê" yazılı pankartı trübünde açtı.
Ayrıca taraftarlar, "Diren ha diren Sırrı abe" sloganları attı.