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Amedspor'dan Sırrı Süreyya Önder pankartı

Amedspor futbolcuları sahaya "Geçmiş olsun Sırrı abi" yazılı pankartla çıkarken, taraftarlar "Barışın yüreği büyüktür, bu yürek susmayacak, seninleyiz Sırrı abê" pankartı açtı.

Güncel
  • 20.04.2025 11:04
  • Giriş: 20.04.2025 11:04
  • Güncelleme: 20.04.2025 11:20
Kaynak: Haber Merkezi
Amedspor'dan Sırrı Süreyya Önder pankartı
Fotoğraf: Güneydoğu Ekspres Gazetesi

Geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası salı (15 Nisan) gecesi hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan TBMM Meclis Başkanvekili, DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Amedspor dün evinde ağırladığı Çorumspor maçı öncesi, İstanbul’da yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sırrı Süreyya Önder pankartı ile çıktı.

Pankartta, "Geçmiş olsun Sırrı abi" yazıldı. TFF'nin izin verdiği pankart, tribünlerden alkış aldı.

Amedspor taraftarları ise, "Barışın yüreği büyüktür, bu yürek susmayacak, seninleyiz Sırrı abê" yazılı pankartı trübünde açtı.

Ayrıca taraftarlar, "Diren ha diren Sırrı abe" sloganları attı.

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