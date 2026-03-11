Amedspor deplasmanda farklı kazandı

1. Lig’in 30. haftasında Amedspor, deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 4-0 kazandı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Amedspor, ilk yarıda bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçirdi. Yeşil-kırmızılı ekip, 34. dakikada Felix Afena-Gyan’ın golüyle öne geçerken 39. dakikada Mbaye Diagne’nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve devreye 2-0 önde girdi.

DIAGNE SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Amedspor, 49. dakikada Mehmet Yeşil’in golüyle skoru 3-0 yaptı. Maçın son bölümünde bir kez daha sahneye çıkan Mbaye Diagne, 89. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte Amedspor puanını 61’e yükselterek ligde 3. sıradaki yerini korudu. Şampiyonluk yarışını sürdüren yeşil-kırmızılı ekip, gelecek hafta sahasında Manisa FK ile karşı karşıya gelecek.