Amedspor futbolcusu Çekdar Orhan, saç örme hareketi nedeniyle PFFK’ya sevk edildi
Amedsporlu Çekdar Orhan, maçta sevinç sırasında yaptıpı saç örme hareketi nedeniyle PFDK’ya sevk edildi.
PFDK'dan Orhan’a ideolojik propaganda gerekçesiyle 5 maç men cezası verirken Amedspor’a ise 600 bin TL para cezası verdi.
DEM Parti milletvekilleri, Suriye Demokratik Güçleri mensubu bir kadının saçının Heyet Tahrir el Şam silahlı güçleri tarafından kesilmesine tepki göstermek amacıyla "saç örme" eylemi başlatmıştı.