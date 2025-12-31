Amedspor, Galatasaray'ın oyuncusuna talip

Galatasaray’da ara transfer döneminde yapılacak takviyeler kadar kadrodan ayrılacak isimler de gündemde. Sarı-kırmızılı ekipte ilk ayrılığın Berkan Kutlu olması beklenirken, Yusuf Demir için de veda ihtimali güç kazandı.

Orta sahada forma giyen Berkan Kutlu’nun Konyaspor ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Kulüpler arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği ifade ediliyor.

Galatasaray’da yolların ayrılması beklenen bir diğer isim ise Yusuf Demir. Milliyet’in haberine göre, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 22 yaşındaki futbolcuyla kontratın feshedilmesi planlanıyor.

YUSUF DEMİR'E AMEDSPOR TALİP

Yusuf Demir’e Trendyol 1. Lig ekiplerinden ilgi olduğu belirtiliyor. Ligde lider durumda bulunan Amedspor’un, oyuncunun menajeriyle temas kurduğu aktarılırken, Kocaelispor’un da genç futbolcu için girişimde bulunduğu kaydedildi.

Galatasaray formasıyla 25 maçta görev alan Yusuf Demir, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro olarak gösterilen oyuncunun sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyor.