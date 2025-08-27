Amedspor, Kürtçe Instagram ve X hesapları açtı

Amedspor, Kürtçe Instagram ve X hesapları açtı.

Taraftarların kulüplerini ana dillerinde desteklemelerinin önemli olduğunu vurgulayan kulüp yetkilileri, taraftarlarından söz konusu hesapları takip etmelerini istedi.

X hesabından paylaşım yapan Amedspor, "Amedspor, sadece bir futbol takımı değil; halkımızın sesidir, kimliğimizin temsilidir ve milyonların ortak değeridir” ifadelerini kullandı.

Amedspor'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, taraftarlarımızın ana dilleriyle takımımızı daha yakından destekleyebilmeleri için 'Amedspor Kürtçe' adıyla resmi Instagram ve Twitter (X) hesapları açtı.

Amedspor, sadece bir futbol takımı değil; halkımızın sesidir, kimliğimizin temsilidir ve milyonların ortak değeridir.

Bu bilinçle, herkesle anlaşılır, geniş ve daha kolay bir iletişim dili oluşturuyoruz.

Tüm taraftarlarımızı yeni resmi hesaplarımızı takip etmeye ve bu coşkuya katılmaya davet ediyoruz."