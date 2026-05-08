Amedspor kutlamalarında yaralanmaya sebep olan 3 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle yapılan kutlamalarda yaralanmaya neden olan olumsuzluklarla ilgili gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte 2-3 Mayıs'ta gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları sırasında, 11 kişinin yaralandığı, ateşli silah kullanımı (yorgun mermi), kesici aletle yaralama ve havai fişek kaynaklı kazalara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden Y.B, S.K. ve E.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

7 şüphelinin işlemleri sürüyor.