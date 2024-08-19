Amedspor maçı öncesi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Belediye Eş Başkanları ve Vali aynı masada

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol 1. Lig'de bugün oynanacak Amedspor - Uğur Okulları İstanbulspor karşılaşması öncesi Diyarbakır'a geldi.

Cemil Paşa Konağı'nda Amed Sportif Faaliyetler tarafından düzenlenen gala yemeğine katılan Hacıosmanoğlu'na Amedspor Başkanı Aziz Elaldı eşlik etti.

Gala yemeğine Vali Murat Zorluoğlu ve DEM Partili Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun da katıldı.

Hacıosmanoğlu, merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami, eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin önünde öldürüldüğü Dört Ayaklı Minare ve Surp Giragos Ermeni Kilisesi'ni gezdi.

TFF heyeti, bugün kentteki bazı ziyaretlerinin ardından saat 21.00’de Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak Amedspor-İstanbulspor maçını izleyecek.

Tam 1 ay önce TFF Başkanı seçilen Hacıosmanoğlu, yeni sezon için ilk ziyaret edeceği kulübün Amedspor olacağını ve maçı stadyumda izleyeceğini açıklamıştı.