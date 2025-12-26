Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi

Amedspor, bir grup Bursaspor taraftarının cinsiyetçi küfürlerde bulunduğu Kürt siyasetçi Leyla Zana'yı pazar günü oynanacak Iğdır FK maçına davet etti.

CEGA Medya'nın haberine göre Zana, kulübün istişare kurulundaki kadın üyelerle görüşerek daveti nazikçe reddetti.

Kürt siyasi hareketinin sembol isimlerinden Leyla Zana'nın, mevcut aşamada bu meselelerden uzak durmak istediğini ifade ederek teklifi geri çevirdiği kaydedildi.

Öte yandan Amedspor, Iğdır FK ile oynanacak maçı kadınların ücretsiz olarak tribünlerden takip edebileceğini duyurmuştu.

Amedspor-Iğdır FK karşılaşması 28 Aralık Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

NE OLMUŞTU?

TFF 2’nci Lig’de Somaspor ile Bursaspor arasında Soma’da oynanan karşılaşmada, Bursasporlu bir grup taraftar Leyla Zana’yı hedef alan cinsiyetçi ve küfürlü tezahüratlarda bulunmuştu.

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, tezahüratla ilgili Bursaspor taraftarını hedef alan "ırkçı, hakaret ve nefret" içerikli paylaşımlar hakkında hukuki sürecin başlatıldığını belirtmiş, taraftarının ırkçılık ve kadın düşmanlığı ile suçlanmasının haksızlık olduğunu öne sürmüştü.

Zana’ya yönelik küfürlü tezahüratların ardından Amedspor binasına Leyla Zana posteri asılmıştı. Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Şehmuz Özer Amedspor Tesisleri binasına asılan posterde, Kürtçe “Şer şer e; ne jînê ne mêre” (Aslan aslandır; ha kadın ha erkek) ifadeleri yer almıştı.