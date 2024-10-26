Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Amedspor maçına getirilen taraftar yasağı kaldırıldı

Iğdır'da oynanacak Amedspor-Pendikspor maçına getirilen taraftar yasağı kaldırıldı.

Spor
  • 26.10.2024 12:07
  • Giriş: 26.10.2024 12:07
  • Güncelleme: 26.10.2024 12:16
Amedspor maçına getirilen taraftar yasağı kaldırıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Trendyol 1. Lig takımı Amedspor'un, Iğdır'da Pendikspor ile oynayacağı maça getirilen taraftar yasağı kaldırıldı.

Yasağın kaldırıldığını, Amedspor Başkanı Aziz Elaldı sosyal medya hesabından duyurdu.

Elaldı, şu mesajı paylaştı:

NE OLMUŞTU?

Amedspor'un stadyum zeminin elverişsiz olması nedeniyle Iğdır'a alınan Amedspor-Pendikspor maçı için Iğdır Valiliği ve İl Güvenlik Kurulu tarafından taraftar yasağı kararı alınmıştı.

Kulüp Başkanı Elaldı, kararıın iptal edilmemesi halinde sahaya çıkmayacaklarını açıklamıştı.

Iğdırda Amedspora seyirci yasağı: "Karar düzeltilmezse sahaya çıkmayacağız"
BirGün'e Abone Ol