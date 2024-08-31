Amedspor maçına 'Yeşil' maskesiyle giden taraftarlar gözaltına alındı

Amedspor maçına 'Yeşil' kod adıyla tanınan ve Kürt illerinde çok sayıda faili meçhul cinayette ismi geçen JİTEM'ci katil Mahmut Yıldırım'ın maskesini takarak giden 11 Sakaryaspor taraftarı gözaltına alındı.

Amedspor ve Sakaryaspor arasında 28 Ağustos'ta oynanan ve 0-0 berabere biten maçın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir minibüsle maçı giden bazı Sakaryaspor taraftarlarının Yeşil maskesi taktığı görülmüştü.

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Amida Haber'in aktardığına göre savcılığın talimatıyla 11 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan 11 kişinin ifadesi sürüyor.

KULÜP BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Öte yandan Amedspor-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryaspor Kulüp Başkanı yapan Gökhan İn, yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.