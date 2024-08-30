Amedspor maçına 'Yeşil' maskesiyle gittiler

Sakaryaspor taraftarlarının Amedspor maçına 'Yeşil' maskesiyle gittikleri ortaya çıktı.

Amedspor geçtiğimiz hafta İstanbul Olimpiyatı Stadyumu’nda Sakaryaspor ile karşılaştı. Maçın ardından sanal medyada paylaşılan görüntülerde maça giden Sakaryaspor taraftarının faili meçhul cinayetlerle tanınan Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın fotoğrafından maske yaptığı, bu maskelerle maça gittiği ortaya çıktı.

Yeni Yaşam Gazetesi'nin haberine göre sosyal medyada görüntüyü paylaşan bazı Amedsporlu taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve yargıyı bu görüntülere ilişkin göreve davet etti.

Geçtiğimiz yıl oynanan Amedspor-Bursaspor maçında da Bursaspor tribünlerinde 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım’ın fotoğrafları açılması kamuoyunda tepki toplamıştı.