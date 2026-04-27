Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı

1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullandı:

"A Takım Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Mesut Bakkal ve ekibine kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

Diyarbakır ekibi dün Bodrumspor'a karşı oynadığı maçta berabere kalarak rakibi Erokspor'un mağlup olduğu haftada büyük bir fırsat tepmişti.