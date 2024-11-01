Amedspor-Pendikspor maçında İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmayan 2 kişi gözaltına alındı

Iğdır'da hafta sonu oynanan Amedspor ile Pendikspor arasındaki müsabaka öncesi okunan İstiklal Marşı sırasında ayağa kalkmadığı öne sürülen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

TFF 1’inci Lig’de mücadele eden Amedspor, sahasının onarımda olması nedeniyle Pendikspor ile 27 Ekim’de Iğdır Şehir Stadyumu’nda karşılaştı.

AYAĞA KALKMADIKLARI İÇİN GÖZALTINA ALINDILAR

Müsabaka öncesinde TUSAŞ saldırısında hayatını kaybeden yurttaşlar için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Bu sırada N.K. ve B.Y., iddiaya göre ayağa kalkmadı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşadıkları tespit edilen 2 kişiyi kimliklerini tespit edip gözaltına aldı.

Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.