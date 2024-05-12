Amedspor şampiyonluk kupasını aldı

1. Lig'e yükselen Amedspor, taraftarın katılımıyla kupa töreni düzenledi. Törende futbolcular, şampiyonluk kupasını taraftarla birlikte kaldırdı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grubu’nda şampiyon olan Amed Sportif Faaliyetler, binlerce taraftarın katılımıyla düzenlenen törenle kupasını aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TTF) 2. Ligi'nde şampiyon olan ve Trendyol 1. Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler için Diyarbakır Stadyumu’nda kupa töreni düzenlendi. Törene, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti Milletvekili Serhat Eren, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Törende konuşan Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Aziz Elaldı, takıma destek olan herkese teşekkür etti. Elaldı, “Bizim yanımızda duran sivil toplum örgütlerine, sayın vekillerimize, belediye başkanlarımıza, Sezgin Tanrıkulu’na, Mehmet Kaya’ya, bizden desteğini esirgemeyen Ekrem İmamoğlu’na, Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan’a, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer vekillere teşekkür ediyorum. Bizi kalbiyle destekleyen, sürekli yanımızda bulunan ve tebrik mesajı çeken Selahattin Demirtaş başkana teşekkür ederiz" dedi.

Konuşmaların arından TFF yetkilisi Volkan Can, Amedspor futbolcularına madalya verdikten sonra şampiyonluk kupası sahaya getirildi. Kupayı alan futbolcu ve yöneticiler dakikalarca alkışlandı.

Kupa töreni, İlkay Akkaya, Bajar, Pervin Chakar ve çeşitli sanatçıların konseriyle devam etti.