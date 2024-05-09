Amedspor, şampiyonluk kutlamasının programını duyurdu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olan Amedspor, 11 Mayıs'ta Diyarbakır Stadyumu'nda kupa töreni düzenleyecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Amedspor, kutlama programını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada Diyarbakır Stadyumu'nda yapılacak kupa töreninin cumartesi günü saat 17.00'ye alındığı duyuruldu. Kutlama için ilk tarih olarak cuma günü belirlenmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada gün değişikliği için, "Şehir dışından ve yurtdışından gelecek katılımcıların ve taraftarlarımızın zorluk yaşamaması için şampiyonluk kutlamamızı Cumartesi günü saat 17:00'ye almış bulunmaktayız" denildi.

Amedspor, organizasyon için herhangi bir kurumdan resmî talepte bulunmadığını ve organizasyonun yönetim kurulu tarafından karşılanacağını da açıkladı.

Kutlamada sahne alacak sanatçıların listesi de kamuoyuyla paylaşıldı.