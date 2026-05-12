Amedspor seçime gidiyor
Süper Lig’e yükselen Amedspor’da seçimli olağan genel kurul kararı alındı. Kulübün yeni yönetimi haziran ayında yapılacak toplantının ardından belirlenecek.
Amedspor Kulübü, seçimli olağan genel kurul kararı alındığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı, 1 Haziran Pazartesi günü saat 18.00’de Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde genel kurulun, 8 Haziran Pazartesi günü aynı saat ve yerde çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacağı belirtildi.
Genel kurulda kulübün gündem maddeleri görüşülecek ve ardından yeni yönetim için seçim yapılacak.