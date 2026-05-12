Süper Lig’e yükselen Amedspor’da seçimli olağan genel kurul kararı alındı. Kulübün yeni yönetimi haziran ayında yapılacak toplantının ardından belirlenecek.

  • 12.05.2026 14:46
  Giriş: 12.05.2026 14:46
  • Güncelleme: 12.05.2026 14:48
Kaynak: Spor Servisi
Amedspor seçime gidiyor

Amedspor Kulübü, seçimli olağan genel kurul kararı alındığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı, 1 Haziran Pazartesi günü saat 18.00’de Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde genel kurulun, 8 Haziran Pazartesi günü aynı saat ve yerde çoğunluk şartı aranmaksızın yapılacağı belirtildi.

Genel kurulda kulübün gündem maddeleri görüşülecek ve ardından yeni yönetim için seçim yapılacak.

